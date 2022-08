Need for Speed, un breve video di gameplay trafugato per il gioco

Need for Speed è stato vittima di un leak: un breve video di gameplay del prossimo gioco della serie Electronic Arts è stato trafugato in qualche modo ed è finito online, anche se si tratta di un filmato di appena tre secondi.

In uscita il 4 novembre secondo Tom Henderson, Need for Speed cambierà stile rispetto al passato, adottando una grafica per molti versi cartoonesca, e la breve clip sembra confermarlo.

Quello che si vede nel video è una Chevrolet Bel Air che cerca di effettuare un salto ma fallisce miseramente sbattendo contro i bordi della struttura circolare che avrebbe dovuto superare, il tutto mentre alcuni tizi passeggiano incuranti della cosa.

A essere onesti questo primo assaggio di Need for Speed non ci ha affatto entusiasmati, ma parliamo di un video che potrebbe essere tratto da una vecchia build e che comunque è davvero troppo breve per poter essere giudicato.

La speranza è che Electronic Arts provveda a presentare il gioco in maniera ufficiale in tempi brevi, così che si possa capire bene cosa aspettarsi da qui a novembre, o quando sarà il lancio.