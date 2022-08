House of the Dragon HBO lo ha già rinnovato per la Stagione 2

House of the Dragon è stato già rinnovato per la Stagione 2, forte del successo dell'esordio in televisione. Evidentemente la possibilità di una seconda stagione della serie era sul piatto fin dal principio e, dopo gli ottimi numeri fatti, il network non ci ha pensato un attimo e l'ha annunciata.

Un'immagine da House of the Dragon

Pochi giorni fa avevamo riportato come la premiere fosse stata la migliore di sempre per HBO, con circa dieci milioni di spettatori fatti tra tutte le piattaforme. Dopo quattro giorni dall'esordio, la stessa puntata ha raggiunto i 20 milioni di telespettatori, sempre stando ai dati ufficiali forniti da HBO.

Francesca Orsi, la vice presidente esecutiva della programmazione di HBO, ha dichiarato che la compagnia è fiera dei risultati ottenuti: "Il nostro cast fenomenale e tutta la troupe hanno affrontato una sfida immensa e sono andati oltre tutte le migliori aspettative, realizzando uno spettacolo che si è già affermato come da-vedere a tutti i costi in TV."

House of the Dragon è una serie prequel di Il Trono di Spade, ambientata circa 200 anni prima di quest'ultima. La prima stagione è formata da dieci episodi, costato ognuno circa 20 milioni di dollari, per un totale di 200 milioni di dollari complessivi. Nel cast troviamo: addy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, and Rhys Ifans. Additional cast includes Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes e Savannah Steyn.