House of the Dragon: record di spettatori per HBO per la prima puntata

Il primo episodio di House of the Dragon, la serie prequel di Il trono di spade, ha fatto registrare il record di spettatori per HBO, con i fan che hanno reagito in modo positivo, tanto da spingersi ad affermare che la "vera televisione" è tornata.

Ambientata 172 anni prima della nascita di Daenerys Targaryen, House of the Dragon è il racconto di casa Targaryen e del suo dominio sul continente di Westeros. Evidentemente molti non vedevano l'ora di tornare alle atmosfere di Il trono di spade, nonostante il deludente finale della serie.

Stando ad HBO, il primo episodio di House of the Dragon ha fatto circa 10 milioni di spettatori solo negli USA, considerando tutte le piattaforme. Si tratta della premiere di maggior successo della storia di HBO, capace di superare il finale di stagione di Euphoria, che il 27 febbraio 2022 aveva raccolto 6,6 milioni di spettatori tra tutte le piattaforme. Il record assoluto di spettatori per singolo episodio appartiene comunque a Il trono di spade, il cui finale è stato visto da 19,3 milioni di persone a maggio 2019.

L'annuncio di HBO arrivato poche ore dopo quello di Samba TV, che aveva annunciato 2,6 milioni di spettatori per la premiere su HBO e HBO Max.

Appena i numeri sono finiti online, i fan hanno iniziato a ribadire il loro apprezzamento per l'episodio, di cui sono stati apprezzati attori, storia e costumi. Leggiamo qualche commento preso dai social network.

Da notare anche la presenza di qualche polemica con i critici della stagione 8 di Il trono di spade, che volevano la proprietà intellettuale morta.

Se volete vedere House of the Dragon anche in Italia, ecco i modi per farlo.