Disgaea 7 annunciato con trailer, immagini e data d'uscita giapponese

Nippon Ichi Software ha annunciato Disgaea 7 con trailer, immagini e svelando subito la data d'uscita giapponese: il 26 gennaio 2023. Il gioco è previsto per PS5, PS4 e Nintendo Switch. L'annuncio non contiene riferimenti alla versione occidentale, che comunque immaginiamo non mancherà di arrivare.

Dopo aver guardato il trailer di annuncio, che si trova in testa alla notizia, vediamo una galleria con le prime immagini:

Come da tradizione della serie, Disgaea 7 mescolerà strategia e gioco di ruolo. È diretto da Shunsuke Minowa, con il character design di Takehito Harada.

Sarà ambientato nel Netherworld, dove demoni, angeli, eroi e signori del male combattono senza sosta e manterrà l'impostazione tipica della serie, con un sistema di gioco molto libero che garantirà la solita altissima rigiocabilità.

In particolare, la storia di Disgaea 7 si svolgerà in un mondo chiamato Hinomoto Netherworld Cluster, ispirato alla cultura giapponese. Gli eroi dovranno combattere per riottenere il loro Bushido. Protagonisti saranno il samurai errante Fuji e la ragazza otaku Piririka. Naturalmente il cast sarà arricchito da numerosi altri personaggi, come Ao, che afferma di essere la figlia di Fuji, Wey-yasu, uno shogun corrotto e incompetente, Seefour, una ladra maniaca degli esplosivi, Suisen, un'arma umanoide che prevede il futuro, Higan Zesshousai, una spadaccina molto abile, stanca però delle spade.

Una delle novità di Disgaea 7 rispetto ai precedenti capitoli è il sistema Dodeka MAX, che allarga i personaggi facendoli diventare così grossi da permettergli di saltare fuori dalla mappa, oltre che di sferrare attacchi potentissimi con cui distruggere gli avversari e aprire gigantesche casse piene di tesori. Ci saranno personaggi Dodeka MAX sia tra gli alleati che tra i nemici.

Altra novità sarà il sistema di reincarnazione degli oggetti, che consentirà di evolverli in diversi modi. Ad esempio si potranno creare delle armi edibili, per ottenere effetti curativi o potenziamenti vari. Stando all'annuncio, è stato pensato come un sistema il più possibile versatile, in modo da dare infinite possibilità ai giocatori.

Per il resto, le prime copie del gioco includeranno come bonus il Glasses Costume Set, ossia sei costumi con occhiali e visori. Ci sarà anche un'edizione per collezionisti, chiamata Collector's Box, che frutterà il CD con la colonna sonora, un catalogo del gioco e una confezione speciale. Da notare che nella Collector's Box non ci sarà il gioco. Si tratta solo di qualcosa da comprare a parte in aggiunta al gioco stesso, quindi.