Monster Hunter Rise: Sunbreak ha venduto più di 4 milioni di copie

Monster Hunter Rise: Sunbreak ha venduto più di quattro milioni di copie, come annunciato dall'account ufficiale della serie su Twitter. Si tratta di un ottimo risultato per questa attesissima espansione, che conferma il fascino per i giocatori della serie Monster Hunter.

Capcom ne ha approfittato per ringraziare i giocatori che continuano a supportare la serie Monster Hunter.

La notizia arriva circa un mese dopo quella dei tre milioni di copie vendute da Monster Hunter Rise: Sunbreak, segno che nel frattempo è riuscito a vendere un altro milione di copie tra edizioni fisiche e digitali.

Il gioco è disponibile solo su Nintendo Switch e PC (su Steam). È stato lanciato il 30 giugno 2022.

Per avere maggiori informazioni, leggete la nostra recensione di Monster Hunter Rise: Sunbreak, che ci è piaciuto davvero molto.