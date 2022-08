Mount & Blade II: Bannerlord: data d'uscita ufficiale annunciata

Mount & Blade II: Bannerlord ha una data d'uscita ufficiale: il 25 ottobre 2022. Sarà lanciato su PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X e S. Il gioco uscirà quindi dall'accesso anticipato, in cui si trova da qualche anno, per raggiungere la sua versione finale, al netto degli aggiornamenti futuri.

A dare la notizia sono stati l'editore Prime Matter e lo sviluppatore TaleWorlds Entertainment. Per chi non lo conoscesse, Mount & Blade II: Bannerlord è un gioco di ruolo che simula i combattimenti medievali, disponibile su PC in accesso anticipato dal 30 marzo 2020.

Per festeggiare l'annuncio è stato pubblicato anche un nuovo trailer del gioco:

Come potete vedere, il filmato è composto da diverse sequenze di gameplay, che mostrano alcune delle accesissime battaglie che i giocatori si troveranno a vivere.

Risuonano i corni, volteggiano i corvi. La guerra civile strazia l'impero. Nuovi regni sorgono oltre i suoi confini. Impugna la spada, indossa l'armatura, raduna le truppe e copriti di gloria sui campi di battaglia di Calradia. Consolida il tuo potere e crea un nuovo mondo dalle ceneri del precedente.

Mount & Blade II: Bannerlord è l'attesissimo seguito dell'acclamato gioco di ruolo e simulatore di combattimento medievale Mount & Blade: Warband. Ambientato due secoli prima del titolo precedente, Bannerlord esplora ancora più nel dettaglio il complesso sistema di combattimento e il vasto continente di Calradia. Bombarda fortezze nemiche con potenti macchine d'assedio, crea imperi criminali segreti negli oscuri vicoli delle città o sazia la tua sete di potere sul campo di battaglia.