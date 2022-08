House of the Dragon disponibile da oggi, ecco come vedere la serie

House of the Dragon è disponibile a partire da oggi in Italia, ma come vedere la serie televisiva ambientata nell'universo de Il Trono di Spade? Le possibilità sono due: Sky o Now TV.

Accolto con giudizi mediamente negativi nelle recensioni internazionali, House of the Dragon verrà trasmesso ogni lunedì sul canale Sky Atlantic, una puntata alla volta, a partire appunto da oggi, 22 agosto 2022.

Se dunque possedete un abbonamento a Sky non avrete alcun problema a seguire lo show, ma sottoscriverne uno appositamente richiederebbe un impegno non indifferente. Da qui la possibilità di vedere la serie anche in streaming su Now TV.

I vantaggi di quest'ultima soluzione sono evidenti: non ci sono contratti da firmare né eventuali penali da pagare in caso di recesso anticipato. Come qualsiasi altra piattaforma streaming, è possibile pagare 9,99€ al mese e disdire quando lo si desidera, senza problemi.

Nel caso, quello che vi serve è il Pass Entertainment, ovverosia l'abbonamento a Now TV dedicato all'intrattenimento. Peraltro al momento è disponibile una promozione per i nuovi clienti che consente di ottenere quattro mesi di sottoscrizione al prezzo di tre.

Come qualsiasi servizio in streaming, Now TV può essere utilizzato non solo su Smart TV ma anche su PC, smartphone e tablet utilizzando l'apposita applicazione.