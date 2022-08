I Am Jesus Christ: video mostra la strada per il Gòlgota

Lo sviluppatore SimulaM ha pubblicato un nuovo diario di sviluppo di I Am Jesus Christ in cui viene mostrata la strada per il Gòlgota attraverso il gameplay del gioco. La sezione con il gameplay parte a 3:59 e sinceramente appare abbastanza spoglia, ma immaginiamo che ci sia spazio per future aggiunte. Sostanzialmente vediamo la Via Crucis in cui Gesù cammina trascinando a fatica la croce, fino alla collina dove sarà crocifisso, appunto il Gòlgota.

Il Gòlgota è una collina fuori dalle mura di Gerusalemme su cui venivano crocefissi i condannati a morte, come ad esempio Gesù. Il suo nome deriva dalla presenza di teschi non seppelliti, ma anche dall'essere per tradizione il luogo di sepoltura di Adamo.

Per avere maggiori informazioni sul gioco, leggete il nostro provato di I Am Jesus Christ in cui abbiamo scritto:

I Am Jesus Christ è un gioco strano, che prova a tradurre i Vangeli in un'avventura in prima persona, prendendosi oltretutto molto sul serio. Difficile dire dalla versione test quanto sia riuscito o meno, nonostante non manchino alcuni elementi di sicuro interesse, primo fra tutti il modo in cui si è provato a rileggere le gesta di Gesù attraverso delle meccaniche di gioco convenzionali. Di strada da fare ne ha ancora tanta, quindi è giusto sospendere il giudizio.