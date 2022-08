Toshihiro Nagoshi: NetEase ha tanti soldi, vuole un gioco di successo per console

Toshihiro Nagoshi, celebre creatore della serie Yakuza, ha parlato ai microfoni del sito tedesco 4Players di come NetEase disponga di tanti soldi e desideri che lui realizzi un gioco di successo per console.

Sappiamo che Nagoshi ha lasciato SEGA perché era stanco di fare sempre la stessa cosa, e ha ribadito il concetto nell'intervista, dicendo che il suo obiettivo era quello di continuare a sviluppare videogiochi e non di diventare CEO dell'azienda.

"Durante il primo incontro con NetEase (...) ho detto senza mezzi termini che non avrei lavorato a un mobile game, che sarebbe stato per me impossibile e che comunque loro avrebbero saputo farlo molto meglio di me", ha raccontato il game designer.

"Fortunatamente erano del tutto d'accordo, ma si aspettano che io realizzi un blockbuster per console. Gli smartphone moderni sono sempre più potenti (...) e ciò rende più facile un interscambio tecnologico fra NetEase e Nagoshi Studio, così che loro possano trarre vantaggio dalle nostre conoscenze."

"Ecco perché era questo il momento migliore per entrare in NetEase. E non dimentichiamo una cosa molto importante: hanno i soldi. Un sacco di soldi!" Insomma, a Nagoshi non mancheranno le risorse per creare qualcosa di memorabile.