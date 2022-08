Super Smash Bros. Ultimate: Masahiro Sakurai pubblica l'ultima immagine su Twitter

Masahiro Sakurai, il director di Super Smash Bros. Ultimate, ha pubblicato su Twitter l'ultima immagine del gioco tratta dalla versione di debug. Stando a quanto suggerito dal tweet finale, ha intenzione di iniziare qualcosa di nuovo, ma non si sa bene cosa. A inizio mese aveva menzionato il fatto di aver quasi finito gli screenshot pubblicabili e ora è arrivato il momento dell'addio.

Sakurai: "Con questa concludo la pubblicazione giornaliera di immagini di Smash Ultimate che ho iniziato a dicembre 2019.

Grazie per il supporto! #SmashBros

Comunque... stavo pensando di iniziare qualcosa di nuovo (questa volta non sarà giornaliero).

Tornate domani allo stesso orario per avere più informazioni."

L'ultima immagine in questione ritrae una Smash Ball, perfetta per chiudere il progetto, visto che in gioco consente di portare un attacco "final smash".

Non sappiamo se il nuovo progetto social di Sakurai riguarderà sempre la serie Smash Bros. Il gioco ormai ha concluso il suo ciclo di sviluppo, nonostante ci siano ancora delle iniziative che lo riguardano, tipo gli amiibo di Steve e Alex di Minecraft in arrivo a settembre 2022.

Sakurai di suo non ha ancora annunciato i suoi nuovi progetti, che potrebbero addirittura non riguardare i videogiochi (almeno non direttamente).