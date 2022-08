Saints Row: le recensioni negative fanno calare le azioni di Embracer Group

Le azioni di Embracer Group sono state colpite duramente dalle recensioni negative di Saints Row, proprio in un momento in cui il colosso svedese deve riuscire a dimostrare di poter dare un seguito a tutte le acquisizioni fatte negli scorsi mesi e anni.

Dopo l'emersione dei primi voti nella giornata di ieri, non proprio entusiasmanti, il titolo di Embracer ha perso fino al 7% in borsa.

In realtà le valutazioni sono state diverse: c'è chi ha apprezzato la natura spensierata del gioco e il suo gameplay classico e chi invece lo ha trovato terribile, generico e ripetitivo. Alcuni si sono schierati nel mezzo, riconoscendo al gioco di essere divertente, nonostante non abbia niente di davvero innovativo.

Evidentemente però, gli investitori si aspettavano altro da questo tripla A, anche perché reboot di una serie di grande successo. Si tratta di uno dei due tripla A che Embracer lancerà nei prossimi mesi (il secondo dovrebbe essere Dead Island 2, previsto per i primi mesi del 2023, almeno stando alle voci di corridoio).

Va detto che le recensioni negative non equivalgono necessariamente a cattive vendite, ma sicuramente non aiutano. Possono inoltre rappresentare un segnale preciso di come investire di più non sempre equivale ad avere maggiore qualità.