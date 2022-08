Project CARS 1 e 2 presto rimossi dalla vendita per un problema con le licenze

Slightly Mad Studios ha pubblicato un tweet per annunciare che presto Project CARS 1 e 2 saranno rimossi dalla vendita nei negozi digitali. Il motivo è semplice da spiegare: stanno per scadere le licenze di auto e circuiti.

Così Project CARS non sarà più acquistabile a partire dal 3 ottobre 2022, mentre Project CARS 2 dal 21 settembre 2022. Come specificato nel messaggio, entrambi i titoli rimarranno giocabili e chi li possiede potrà godere di tutte le caratteristiche, multiplayer incluso.

Il messaggio ricorda anche che il team di sviluppo è al lavoro su di un nuovo gioco di corse, di cui fornirà i dettagli a tempo debito:

"Rimaniamo concentrati sul creare i migliori simulatori di corse e, come già detto in precedenza, non vediamo l'ora di condividere più informazioni sul prossimo progetto di Slightly Mad, quando verrà il momento."

Purtroppo per titoli con licenze quello che subiranno i primi due Project CARS è destino tristemente comune. Spesso rinnovarle non conviene, perché la spesa sarebbe eccessiva per quelli che in fondo sono giochi fuori mercato. In alcuni casi, come i FIFA, i giochi vengono tolti dal commercio senza troppo clamore, mentre in altri è inevitabile che la voce faccia il giro.

Project CARS 3 per ora rimane intoccato, ma immaginiamo che la sua sorte non sarà diversa da quella dei predecessori allo scadere delle licenze.