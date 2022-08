Death Stranding disponibile su PC Game Pass

Come precedentemente annunciato, Death Stranding è disponibile da oggi su PC Game Pass, per tutti gli abbonati al servizio. Il gioco è acquistabile anche a parte per 29,99€, nel caso vogliate tenerlo a prescindere dall'abbonamento. Da ribadire, per eliminare ogni possibile confusione, che si tratta della versione base del gioco e non della Director's Cut.

Pagina di Death Stranding su Microsoft Store

L'arrivo di Death Stranding su PC Game Pass è stato uno degli argomenti caldi delle ultime settimane, perché di fatto stiamo parlando del primo gioco finanziato anche da PlayStation a toccare il servizio (l'edizione PC è pubblicata da 505 Games). Si tratta anche del segno degli ottimi rapporti che intercorrono tra Microsoft e Hideo Kojima, con quest'ultimo che ha già annunciato ufficialmente a giugno 2022 di essere al lavoro su di un titolo esclusivo per Xbox basato sul cloud.

Naturalmente Death Stranding non appariva nell'elenco ufficiale dei giochi del Game Pass della seconda metà di agosto, perché Microsoft ha deciso di gestirlo in modo più autonomo, essendo una novità che effettivamente ha fatto rumore.

Vi ricordiamo infine che l'edizione PC Game Pass di Death Stranding include degli oggetti esclusivi sbloccabili all'interno del gioco: