Saints Row: i voti delle recensioni non sono entusiasmanti per il reboot di Volition

Sono ora disponibili le prime recensioni di Saints Row, grazie alle quali possiamo farci un'idea di come è stato accolto il reboot della serie di Volition per PC e console. Purtroppo il verdetto non è dei migliori, con i voti della critica internazionale che sono generalmente sotto le aspettative.

Prima di dare uno sguardo ai giudizi della stampa estera, se ancora non lo avete fatto, vi consigliamo di leggere prima la nostra recensione di Saints Row.

Di seguito i voti della stampa internazionale:

GamersRD - 90

Gamepur - 90

The Beta Network - 90

PowerUp! - 88

Game Informer - 85

Hobby Consolas - 84

Games.ch - 84

XboxEra - 83

Destructoid - 80

PlayStation Universe -80

Twinfinite - 80

Hey Poor Player - 80

PSX Brasil - 80

GamingBolt - 80

Gamepressure - 70

Push Square - 70

The Loadout - 70

TheSixthAxis - 70

Gamespot - 60

PC Gamer - 60

IGN - 60

TheGamer - 60

ShIndlg - 60

God is a Geek - 60

Inverse - 60

We Got this Covered - 60

CD-Action - 55

WellPlayed - 50

VGC - 40

Stevivor - 40

GamesHub - 40

T3 - 40

Nel momento in cui scriviamo la media di Saints Row è di 59 su Metacritic e di 65 su Opencritic, segno che il reboot ha fatto storcere il naso sotto vari aspetti. In particolare vengono criticati l'aspetto tecnico e meccaniche di gioco ritenute generalmente obsolete, nonché la presenza di numerosi bug che minano l'esperienza.

VGC ad esempio ci va giù pesante, assegnando un 2/5 affermando: "È un gioco al di sotto della media che è pieno di bug e la cosa migliore che possiamo dire al riguardo è che fare in modo che il nostro personaggio ispirato a Tobias Fünke si accovacci e faccia il gesto da segaiolo mentre camminava per strada ci ha fatto ridere. Probabilmente non vale il prezzo dell'ingresso."

Non mancano comunque pareri positivi, come quello di GameInformer che ha assegnato un 85 a Saints Row. "Potrebbe non spingere i nuovi hardware al limite ed è un po' approssimativo, ma l'ultimo Saints Row è tutto ciò che deve essere, offrendo una meravigliosa esperienza comica con molta profondità. Anche se un po' irritante, non mi sono mai annoiato e volevo vedere dove mi avrebbero portato le stupide buffonate della mia squadra. I guadagni spesso valgono l'investimento di tempo e il solo fatto di deviare dai sentieri battuti paga. Sono contento che i Saints siano tornati, si spera per un altro lungo periodo."

La recensione di Multiplayer.it invece afferma che "Saints Row torna con un reboot poco ambizioso, ma certamente divertente. Le pretese sono poche e i risultati rispecchiano questo aspetto. Anacronistico nel design e leggero nella scrittura, il titolo di Volition non spicca sotto nessun aspetto, ma potrebbe saziare la fame di free roaming per quei giocatori all'acqua di rose che ancora oggi si divertono a giocare un GTA indietro di vent'anni."

Vi ricordiamo che Saints Row sarà disponibile da domani, martedì 23 agosto, per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Google Stadia.