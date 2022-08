Blade: il falso rumor sul gioco di Ubisoft? "Era solo uno scherzo" dice l'attore

Sono da poco circolati in rete alcuni rumor riguardanti la possibilità che Ubisoft stia lavorando a un gioco su Blade, il personaggio Marvel. La compagnia francese ha subito smentito e, ora, l'attore che ha messo in moto la voce di corridoio commenta la questione, spiegando che si è trattato solo di uno scherzo.

Alex Martin, attore che sta lavorando su Blade e che ha fatto circolare il rumor, ha condiviso un video YouTube che trattava del possibile gioco di Blade e ha scritto: "Bell'articolo ma... su internet alle volte è vero, alle volte è solo una speculazione e altre volte stiamo solo facendo degli scherzi mentre siamo sul set".

Potete vedere il messaggio dell'attore di Blade qui sotto.

Pare quindi che tutto sia nato solo perché gli attori si sentivano in vena di mettere in giro una voce infondata, spingendo le persone a fare speculazioni. In ogni caso, Blade tecnicamente apparirà in un videogioco: Marvel's Midnight Suns di Firaxis.

Tutto questo non esclude che un videogioco dedicato a Blade non sia in produzione presso un qualche team di sviluppo, ma per il momento non ci sono informazioni a riguardo.