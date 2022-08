PGA Tour 2K23 annunciato con un trailer, data di uscita e dettagli

2K oggi ha annunciato PGA Tour 2K23, il nuovo gioco di golf dei ragazzi di HB Studios che debutterà nei negozi l'11 ottobre 2022 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare nel player in testa alla notizia, mentre di seguito trovate i dettagli sul gioco svelati.

Tiger Woods sarà l'atleta di copertina di PGA Tour 2K23, nonché uno dei professionisti giocabili del titolo ed executive director a supporto del team di sviluppo. Oltre a lui, i giocatori potranno vestire i panni di oltre 14 uomini e donne al lancio, tra cui Justin Thomas, Lexi Thompson, Tony Finau, Lydia Ko, Collin Morikawa, Will Zalatoris, Brooke Henderson e altri ancora.

I giocatori potranno affrontare le modalità Esibizione, multiplayer e Divot Derby, oppure imbarcarsi nell'impresa di scalare la classifica e conquistare la FedExCup nella modalità PGA Tour MyCAREER. Oltre ai professionisti, torna anche il team di commento di Rich Beem e Luke Elvy, con l'aggiunta broadcaster inglese Henni Koyack.

PGA Tour 2K23 comprenderà 20 campi con licenza al momento del lancio. Le nuove aggiunte includono il South Course del Wilmington Country Club, il Renaissance Club, il St. George's Golf and Country Club e altri ancora. Ritorna anche il Course Designer, leader del settore, che offre ai giocatori l'opportunità di costruire i loro campi da sogno e di condividerli con una comunità online globale.

Ritorna anche la personalizzazione del MyPLAYER, con i giocatori possono equipaggiare i loro avatar virtuali come come Tiger con abbigliamento e attrezzatura Nike Golf, TaylorMade e Bridgestone Golf. In tal senso sono disponibili ancora più opzioni di abbigliamento di marchi in licenza, tra cui Adidas, Callaway Golf, FootJoy, Malbon Golf, Nike Golf, PUMA, Titleist, TravisMathew e altri ancora. Mazze e palline di marchi come Bridgestone Golf, Callaway Golf, COBRA, Mizuno, Odyssey Golf, Scotty Cameron, TaylorMade, Titleist e Wilson sono disponibili per addobbare le sacche da golf dei giocatori.

Per quanto riguarda le novità lato gameplay, oltre al ritorno dello swing con lo stick analogico, è disponibile anche un'opzione di swing a tre click per un ulteriore livello di personalizzazione, in modo che i giocatori possano giocare nel modo che preferiscono.

PGA Tour 2K23 offre nuove modalità casuali per aiutare i principianti a entrare nel gioco. Topgolf ad esempio offre un'esperienza unica che emula il popolare fenomeno del golf, dove i giocatori possono mirare ai bersagli e cercare di ottenere il punteggio più alto. Non manca poi la modalità di allenamento per fare pratica con le meccaniche di gioco.

PGA Tour 2K23 sarà disponibile al lancio in tre edizioni, ognuna con una copertina unica che raffigura diversi ritratti dipinti di Tiger Woods: la Standard Edition, la Deluxe Edition e la Tiger Woods Edition, con le ultime due che includeranno una serie di contenuti bonus ancora da svelare.

I giocatori che preordineranno il gioco riceveranno il Michael Jordan Bonus Pack, che include l'omonima icona sportiva e quattro maniche per palline da golf comuni.