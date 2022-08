Avatar The Last Airbender Quest for Balance avrà lo stile grafico di Zelda Breath of the Wild?

Tramite alcuni leak da Amazon Giappone, abbiamo scoperto l'esistenza del gioco Avatar The Last Airbender Quest for Balance, che non è ancora stato confermato ufficialmente. In attesa di annunci, però, spuntano nuovi rumor secondo i quali Avatar The Last Airbender Quest for Balance avrà lo stesso stile grafico di The Legend of Zelda Breath of the Wild.

L'informazione arriva dal sito non professionale Avatar News, che afferma di aver visto il gioco. Come vi avevamo già riportato, afferma anche che la data di uscita è l'8 novembre 2022 per PS4, PS5 e Switch. Viene anche affermato che a svilupparlo è GameMill con il supporto di Avatar Studios di Paramount.

La storia è ambientata dopo gli eventi della serie animata, con un membro dell'Ordine del Loto Bianco che racconta una serie di storie della fine della guerra dei Cento Anni. Il gioco effettivo ci porterà quindi lungo l'avventura di Aang, coprendo le storie di Libro Uno: Acqua, Libro Due: Terra, Libro Tre: Fuoco. Non sarebbe però una versione fedele dello show e la "scusa" sarebbe che il narratore è impreciso e non sempre affidabile. Pare che Aang sia l'unico personaggio giocabile.

Avatar: The Last Airbender, la serie animata

Per quanto riguarda la grafica, sarà ispirata a The Legend of Zelda Breath of the Wild. Questo significa che sarà un cel-shading con un'illuminazione delicata. In termini ludici, però, non c'è alcun legame tra i due giochi: Avatar The Last Airbender Quest for Balance avrà una struttura differente.

Ripetiamo che sono solo rumor. Considerando però che il gioco dovrebbe uscire tra poco più di due mesi, è chiaro che un annuncio dovrebbe arrivare a brevissimo termine, magari alla Gamescom 2022 durante la Opening Night Live 2022.

Basterà attendere per avere conferme o smentite.