Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Sasha Grey sarà la voce di Ash

Sasha Grey, l'attrice che tutti qui conoscete molto bene, sarà la voce di Ash, la conduttrice di radio GrowlFM: una nuova stazione che sarà disponibile nell'espansione Phantom Liberty di Cyberpunk 2077.

Annunciata a settembre, Phantom Liberty arricchirà l'esperienza del titolo di CD Projekt RED consentendoci di visitare uno scenario inedito e di cimentarci con una nuova campagna con protagonista V, in cui farà il proprio ritorno anche Johnny Silverhand, sempre interpretato da Keanu Reeves.

La presentazione di radio GrowlFM è avvenuta nell'ambito di un concorso indetto dallo studio polacco e rivolto agli artisti che vogliono far trasmettere i propri brani sulla stazione del gioco: "La tua oscura strada per il successo".

"Cosa? Creare una traccia musicale degna di una star di Night City per vincere fantastici premi? Vi piacerebbe che la vostra traccia venisse inserita nel gioco?!? Siamo in cerca di nuova musica da inserire nella nuova stazione radio della community Growl FM, in arrivo nell'espansione Cyberpunk 2077: Phantom Liberty!", si legge sul sito ufficiale.

Tutti i dettagli e il regolamento del concorso li trovate visitando questa pagina. Per farla breve, dovrete creare un brano di qualsiasi genere o stile, cantato o strumentale, con una durata fra i due e i tre minuti, e inviarlo al team di sviluppo perché partecipi alla selezione.

Fra i dodici e i quindici pezzi verranno scelti per comporre la programmazione della radio: i vincitori riceveranno un premio in denaro di 3.000 dollari, una serie di prodotti griffati Cyberpunk 2077 e il software iZotope Elements Suite.