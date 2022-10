Record of Ragnarok, il cosplay di Aphrodite di krisbeards è slanciato e determinato

Aphrodite, dalla serie giapponese Record of Ragnarok, torna tra noi in questo splendido cosplay di krisbeards, che riproduce il personaggio nella sua forma più slanciata e determinata, rendendolo particolarmente piacevole.

La cosplayer ha riprodotto alla perfezione il costume, con tutte le sue caratteristiche fondamentali che evidenziano la bellezza del personaggio nei suoi punti di forza, siano essi l'aggressiva scollatura o lo slancio verticale dato dalla figura longilinea.

Del resto della bontà del lavoro svolto potete rendervene conto anche da soli, visto che il cosplay viene affiancato a un'immagine della Aphrodite originale.

Record of Ragnarok è la storia di un torneo organizzato dagli dei per decidere il destino del genere umano. Desiderosi di eliminare quello che considerano uno sbaglio, le divinità sono costrette a dare un'ultima possibilità alla nostra specie per via di un cavillo sollevato da una delle Valchirie. Così uomini e dei si devono affrontare in un'area. Vincerà che riuscirà a battere gli avversari per sette volte.