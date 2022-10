Overwatch 2: doppi XP per il Pass Battaglia questo fine settimana, ecco date e orari

Questo fine settimana i giocatori di Overwatch 2 guadagneranno il doppio dei punti esperienza per il Pass Battaglia stagionale. Per la precisione il bonus sarà attivo a partire dalle 20:00 italiane di oggi, 21 ottobre, fino alla stessa ora di lunedì 24 ottobre.

Si tratta di un'ottima occasione dunque per avanzare nel Pass Battaglia, approfittando tra l'altro del fine settimana, che solitamente è il momento in cui possiamo investire più ore nel nostro passatempo preferito.

Questo è solo il primo dei tre weekend con doppi XP di Overwatch 2 programmati da Blizzard per ringraziare i giocatori della loro pazienza durante i primi turbolenti giorni dal lancio del gioco. Il prossimo si svolgerà dalle 20:00 del 28 ottobre fino al 31 ottobre, mentre il terzo dal 24 novembre al 28 novembre.

Che ne pensate, approfitterete dei doppi XP per farmare come matti? O avete altri piani per il weekend?

Nel frattempo è stato svelato quanto Bastion e Torbjörn torneranno disponibili in Overwatch 2. Entrambi sono stati rimossi temporaneamente per problemi relativi a bug e bilanciamento.