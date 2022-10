Black Panther: Wakanda Forever, un nuovo spot con sequenze inedite

Black Panther: Wakanda Forever è protagonista di un nuovo spot televisivo pubblicato da Marvel, che include sequenze inedite rispetto ai materiali diffusi finora per il film, in uscita nelle sale cinematografiche il 9 novembre.

A qualche settimana dal trailer ufficiale in italiano di Black Panther: Wakanda Forever, il video di oggi mostra la nuova Pantera Nera in azione e sembra anche rivelare chi ci sia dietro la maschera, un dettaglio finora nascosto dai produttori.

Vediamo inoltre il Namor di Tenoch Huerta che guida il proprio popolo contro Wakanda, portando sul grande schermo una celebre storyline a fumetti che vede il Submariner contrapporsi a T'Challa e al suo regno, con conseguenze devastanti.

Come sappiamo, Black Panther sarà anche in un nuovo gioco e sono stati diffusi in via non ufficiale i primi dettagli relativi a questa interessante produzione.