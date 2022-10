Black Panther: Wakanda Forever, il trailer ufficiale in italiano del nuovo film Marvel

I Marvel Studios hanno presentato il trailer ufficiale di Black Panther: Wakanda Forerever, la nuova pellicola che concluderà la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e in programma per l'11 novembre 2022 negli USA e il 9 novembre in Italia. Contemporaneamente è stata aperta anche la vendita dei biglietti per le sale cinematografiche statunitensi.

Nel trailer vediamo il Wakanda scosso per la perdita del re T'Challa (interpretato dal compianto Chadwick Boseman) che si ritrova ad affrontare delle nuove minacce e in particolare quella rappresentata da Namor (interpretato da Tenoch Huerta), il re di Atlantide. Nel filmato vediamo anche la comparsa della nuova incarnazione di Black Panther.

Leggiamo la sinossi ufficiale di Black Panther: Wakanda Forever:

"Nel film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba), lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T'Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l'aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong'o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film presenta Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di una nazione sottomarina nascosta, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli."

Come accennato in apertura, Black Panther: Wakanda Forever debutterà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 9 novembre.

Di recente Kevin Feige di Marvel ha parlato della scomparsa di Chadwick Boseman, escludendo categoricamente un recast per il ruolo di T'Challa.