Black Panther: Wakanda Forever, il recast di T'Challa è stato escluso da Marvel

Marvel ha escluso la possibilità di effettuare un recast di T'Challa, il personaggio interpretato dal compianto Chadwick Boseman, in Black Panther: Wakanda Forever: era troppo presto, ha rivelato Kevin Feige.

A qualche mese dal teaser trailer ufficiale di Black Panther: Wakanda Forever, Feige è tornato a parlare del film che uscirà il prossimo novembre e porterà avanti le vicende di Wakanda introducendo, fra le altre cose, Namor il Submariner.

"Ci è sembrato fosse troppo presto per parlare di recast", ha spiegato Feige ai microfoni di Empire. "Stan Lee diceva sempre che la Marvel rappresenta il mondo che sta fuori dalla nostra finestra, e così abbiamo discusso di come, per quanto straordinari e fantastici siano i nostri personaggi e le nostre storie, in tutto ciò che facciamo c'è un elemento umano con cui relazionarsi."

"Il mondo sta ancora elaborando la perdita di Chad, e Ryan Coogler (regista e sceneggiatore di Black Panther: Wakanda Forever, NdR) ha inserito questo aspetto nella storia", ha continuato Feige.

"Le conversazioni che abbiamo avuto ruotavano attorno alla domanda 'cosa facciamo adesso?' e 'come potrà continuare il retaggio di Chadwick, ciò che ha fatto per aiutare Wakanda e Black Panter a diventare iconici?'"