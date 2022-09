Embracer Group possiede oltre 800 proprietà intellettuali, da Tomb Raider a Hellboy: l'azienda ha messo in chiaro il suo enorme portfolio di brand nel corso dell'ultimo incontro con gli investitori.

Attualmente impegnata a chiudere un nuovo accordo con Marvel, stando a un'indiscrezione, Embracer vanta i diritti di franchise come Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit, The Umbrella Academy e poi naturalmente i vari Borderlands, Deus Ex, Duke Nukem, Alone in the Dark, Dead Island 2, Saints Row e così via.

"Disponiamo di centinaia di proprietà intellettuali e in questa immagine potete vedere alcuni brand davvero forti, che credo abbiano un grande potenziale per essere trasposti in altri media", ha dichiarato il CEO Lars Wingefors.

Embracer Group, un elenco parziale delle IP del gruppo

"Alcuni di questi progetti sono già stati annunciati, altri ancora no. Devo essere chiaro: non sto confermando nuovi giochi o cose del genere, non tutti questi franchise diventeranno nuovi media, ma ci sono varie possibilità."

Insomma, il catalogo a disposizione di Embracer è davvero enorme e ricco di nomi altisonanti: vedremo in che modo il publisher riuscirà a sfruttare questa potenziale miniera d'oro, in particolare per quanto concerne i videogiochi.