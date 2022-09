Dragon Ball, il cosplay di Bunny Bulma di carleybombshell è pieno di classe

Bunny Bulma non ci vuole proprio abbandonare. Nonostante la sua presenza marginale nella serie Dragon Ball, i cosplay a tema non mancano mai, segno che ha colpito profondamente l'immaginario collettivo delle cosplayer di tutto il mondo, come nel caso di carleybombshell, che l'ha rappresentata dotandola di una classe innata, sia per la posa (le pose) che per il portamento.

A impreziosire la foto è sicuramente la location, evocativa e ammiccante, perfettamente in linea con il personaggio.

Per il resto il costume quello è: una fascia per la testa con orecchie da coniglio, un collare bianco con cravattino rosso, un body nero con una coda di coniglio di cotone bianco, un paio di collant blu e un paio di polsini della camicia bianca. Cosa c'è di più perfetto?

Come già riportato, l'autore di Dragon Ball, Akira Toriyama, aveva già usato questo costume in un'altra sua opera, ossia nel Dr. Slump e Arale, dove lo aveva fatto indossare a una cameriera. Da ricordare anche il fatto che il costume da Bunny Bulma appaia in diversi videogiochi, come ad esempio Dragon Ball: Advanced Adventure, Dragon Ball: Origins, Dragon Ball Z: Budokai 2, Dragon Ball Z: Dokkan Battle e Dragon Ball Legends.