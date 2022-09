Steam Deck, preordini superiori alle attese in Giappone, è il territorio dove il PC cresce di più

Steam Deck sta andando molto bene in Giappone, al punto che i preordini hanno superato le aspettative di Valve. A dirlo è stata la compagnia di Gabe Newell stessa, che ha anche svelato come il mercato dei videogiochi PC sia in forte crescita nel territorio, più che in qualsiasi altra parte del mondo.

Steam Deck sta andando forte in Giappone

Valve non ha fornito numeri specifici, ma deve essere molto soddisfatta della risposta ricevuta, cosa che giustifica la sua massiccia presenza al Tokyo Game Show 2022. Evidentemente i giapponesi stanno apprezzando la sua natura portatile.

Valve ha poi svelato che il mercato PC è molto forte in Giappone, tanto da essere nella top 10 globale per dimensioni e da essere il primo per crescita in questo momento. Steam Deck si è rivelato il prodotto giusto per il territorio.

Infine, la compagnia di Half-Life ha toccato proprio la questione del successore di Steam Deck, confermandolo, ma specificando anche che manca molto tempo prima che arrivi. Attualmente gli ingegneri di Valve stanno affrontando alcuni problemi di Steam Deck, soprattutto a livello software, e stannno cercando di migliorare lo SteamOS, quindi le energie impiegate verso Steam Deck 2 sono minime.

Valve sta raccogliendo molti successi con Steam Deck. L'ibrido tra una console portatile e un PC sta facendo bene in tutto il mondo, rafforzando la piattaforma.