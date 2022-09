Steam Deck ha avuto una presenza massiccia al Tokyo Game Show 2022

Una delle presenze più forti al Tokyo Game Show 2022 è quella dello Steam Deck di Valve. L'ibrido tra una console portatile e un PC è ospitato in uno stand gigantesco e vistoso, che sta colpendo moltissimo i visitatori. Inoltre sono presenti in fiera moltissime unità in esposizione, incorniciate dai tanti giochi PC che ci girano sopra perfettamente.

Valve stessa ha pubblicato delle foto per mostrare lo stand di Steam Deck, che come potete vedere appare decisamente sontuoso.

Alcuni hanno notato anche la presenza di alcune unità di Steam Deck in altri stand, utilizzate per dimostrare le versioni PC dei giochi:

Probabilmente Valve sta investendo così tanto in Giappone perché lì il mercato PC è in crescita. Oltretutto Steam Deck viene venduta sostanzialmente come una console portatile, quindi un prodotto potenzialmente molto appetibile per il pubblico nipponico, che è sempre più orientato al gioco in mobilità. Insomma, la casa di Half-Life sta provando a ritagliarsi una fetta di quel mercato, che vale milioni di dollari.