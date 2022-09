Rise of the Triad: in arrivo la Ludicrous Edition, con dei nuovi contenuti e grafica rimasterizzata

In occasione del Realms Deep 2022, Apogee Entertainment ha annunciato Rise of the Triad: Ludicrous Edition, una nuova edizione rimasterizzata del classico sparatutto in prima persona del 1995, con molti contenuti extra rispetto all'originale. A curarla ci sono gli specialisti di Nightdive Studios, solitamente molto capaci con operazioni del genere, supportati da altri studi.

Vediamo il trailer di annuncio:

Da sottolineare che non stiamo parlando di una riedizione del reboot di Rise of the Triad di qualche anno fa, nel caso foste confusi, ma proprio del gioco originale.

Rise of the Triad: Ludicrous Edition non ha ancora una data d'uscita, ma già si conosco le nuove caratteristiche, elencate su Steam:

supporto per le risoluzioni 4K e Ultrawide, con framerate illimitato; tutti gli episodi originali di Rise of the Triad più le espansioni; contenuti restaurati dalle beta "perdute"; possibilità di giocare abilitando la colonna sonora del 1995, o quella del 2013; jukebox per sentire i brani che compongono la colonna sonora; multiplayer online e in LAN con diverse modalità; un nuovo editor dei livelli facile da utilizzare; un intero nuovo episodio creato da veterani di New Blood, Night Dive e Apogee Software.