WRATH: Aeon of Ruin: periodo d'uscita svelato con un trailer

Durante l'evento Realms Deep 2022, l'editore 3D Realms ha pubblicato un nuovo trailer di WRATH: Aeon of Ruin per svelarne il periodo d'uscita: primavera 2023. Considerando gli anni che il titolo di KillPixel è in Accesso Anticipato (dal 22 novembre 2019), si tratta sicuramente di una buona notizia, soprattutto per quelli che vogliono concludere finalmente il gioco.

Il video mostra alcune sequenze di gameplay, compreso il primo boss: Lady of Ascension, Guardian of Mourningvale, tutte tratte dalla versione semi definitiva del gioco. Diciamo che ormai WRATH: Aeon of Ruin è ben noto, quindi rimane da vedere come saranno i contenuti mancati e come verranno sistemati gli ultimi problemi presenti nel gioco.

Se volete più informazioni, leggete il nostro provato di WRATH: Aeon of Ruin, in cui abbiamo scritto:

Wrath: Aeon of Ruin in un certo senso si spiega da sé. La versione in Accesso Anticipato che abbiamo avuto modo di provare ci ha mostrato un titolo che ha tutte le carte in regola per essere amato da chi proviene dagli anni '90, videoludicamente parlando. Certo, all'appello mancano ancora molti livelli e il gameplay ha bisogno di tante limature, quindi per ora meglio rimanere completamente neutri, senza nascondere però che l'esperienza nel suo complesso ci è piaciuta moltissimo. Certo, chi lo ha provato è un vecchio giocatore, quindi il target perfetto per questo titolo.