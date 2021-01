Wrath: Aeon of Ruin, il provato: un inno a Quake e agli sparatutto degli anni ‘90

In tempi e modi diversi, sviluppatori e appassionati vanno recuperando sistemi da gioco e modi di concepire meccaniche e gameplay che si credevano confinati in epoche in cui molti videogiocatori attuali non erano nemmeno nati, alla ricerca di un rapporto più diretto e umano con i videogiochi stessi, rapporto che si è perso nella grande industria. Così vanno nascendo nicchie, più o meno popolose, che si astraggono dal mercato di massa per dedicarsi a riscoprire le loro vere passioni: ciò che li ha fatti innamorare dei videogiochi. Wrath: Aeon of Ruin di KillPixel, di cui abbiamo provato l'ultima versione in Accesso Anticipato prima di quella definitiva, sposa perfettamente questa tendenza, presentandosi come un inno a Quake e, più in generale, agli sparatutto degli anni '90 .

Non è raro negli ultimi anni incappare in videogiochi che guardano al passato , perché insoddisfatti dall'evoluzione del medium videoludico e dalle sue forme più moderne, fin troppo condiscenti con i giocatori. Non stiamo parlando solo di rielaborazioni di giochi classici, ma anche della ripresa di estetiche che si ritenevano dimenticate, legate oltretutto a tecnologie considerate obsolete.

Gameplay

È indubbio che proprio Quake sia il primo gioco che viene in mente giocando a Wrath: Aeon of Ruin, vuoi per atmosfere, vuoi per il ritmo dell'azione davvero incalzante e vuoi perché il motore grafico è esattamente quello: il Quake 1 Tech. In realtà giocando un po' emergono anche elementi presi di peso dagli Hexen, dal primo Unreal e dai Blood, segno che l'intento degli sviluppatori sia più quello di celebrare una certa scuola di pensiero che un singolo gioco. Un po' ciò che ha provato a fare Ion Fury con l'eredità di Duke Nukem 3D con un certo successo. Non a caso è sempre edito da 3D Realms.

Quello di Wrath è un modo gotico in cui il giocatore veste i panni dell'Outlander, incaricato dallo Shepherd of Wayward Souls di andare a caccia dei Guardiani del Vecchio Mondo. Ognuno di loro occupa una zona diversa, raggiungibile dalla mappa hub iniziale (la versione finale del gioco avrà quindici livelli divisi in tre hub). C'è anche un tutorial, che fortunatamente dura pochi minuti, giusto il tempo di spiegare le funzioni dell'arma di default: una potente lama da polso che consente anche di compiere dei balzi prodigiosi. Usciti all'aperto si può andare alla ricerca di uno dei portali che conducono a uno dei cinque livelli attualmente disponibili. Basta passarci attraverso e comincia l'incubo.

Per iniziare abbiamo selezionato la difficoltà Normal (la seconda di quattro), scoprendo però ben presto una delle caratteristiche principali del gioco: è spietato. Lo è anche selezionando Easy (che possiamo far corrispondere al livello di difficoltà massimo di uno sparatutto moderno). I primi nemici che si incontrano sono dei non morti che vanno giù senza troppi problemi, ma quando iniziano a spuntare i primi demoni equipaggiati con armi da fuoco, le cose si complicano assai... anche perché in Wrath non si può salvare liberamente.

Per farlo bisogna usare una Soul Theter, degli oggetti magici che si trovano esplorando i livelli. Nel caso non se ne abbia alcuna, o se ne siano sprecate troppe, non si può salvare e si corre il rischio di dover rifare più volte delle lunghe sezioni di gioco in caso di morte prematura. Imparare ad adoperare con accortezza le Soul Theter è una delle abilità richieste al giocatore. Anche perché, come abbiamo avuto modo di sperimentare sulla nostra pelle, si muore spessissimo.