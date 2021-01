Call Of Duty Warzone: le classi consigliate dell'aggiornamento di gennaio 2021

È trascorso quasi un anno dal lancio di Call Of Duty Warzone, il battle royale free-to-play che ha conquistato milioni di giocatori. Da circa un mese è iniziata la prima stagione in parallelo con Call Of Duty: Black Ops Cold War, la quale ha portato numerose novità per entrambi i titoli. Nel battle royale sono state introdotte le armi principali di Black Ops Cold War, capaci di catturare immediatamente l'interesse dei giocatori, grazie alle loro statistiche veramente formidabili. In poco tempo sono diventate praticamente indispensabili per la sopravvivenza a Verdansk e nella nuova Rebirth Island.

Non sono mancate nemmeno le proteste da parte dei giocatori, in quanto alcune armi erano veramente troppo sbilanciate e rovinavano l'esperienza di gioco. Proprio per questo motivo Activision ha recentemente rilasciato un aggiornamento dedicato alle armi e classi di Call Of Duty Warzone, nel tentativo di bilanciare nuovamente l'arsenale delle armi a nostra disposizione. Alcune armi come il DMR 14 e MAC 10 sono diventate finalmente meno devastanti, dando spazio ad altri fucili e pistole passate altrimenti in secondo piano. In questo articolo vogliamo proporvi alcune nuove classi e armi perfette per le partite nel battle royale, stando alle nuove statistiche e parametri presenti dopo l'ultimissimo aggiornamento rilasciato.