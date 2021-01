Call of Duty Warzone: bug congela i giocatori, la sconfitta è immediata

I giocatori di Call of Duty Warzone, il battle royale di Activision, hanno scoperto un nuovo bug che congela il personaggio sul posto dopo che questo ha tentato di raccogliere il bottino da una cassa di rifornimenti. Ovviamente, questo significa essere rapidamente sconfitti dal primo avversario che ci nota. Potete vedere un esempio di quanto può accadere nel video in calce, condiviso tramite Reddit.

Ovviamente, come ogni bug, non è affatto amato dai giocatori, ma in questo caso è ancora più fastidioso poiché viene eliminata ogni possibilità di agire. Inoltre, il bug è legato a un'importante meccanica di Call of Duty Warzone: evitare completamente di usare la cassa di rifornimenti in battaglia comporta uno svantaggio, quindi in ogni caso il gioco non funziona come dovrebbe.

Nel post di Reddit sono presenti molteplici altri giocatori che spiegano quanto siano infastiditi da questo bug. Tutti sperano che Raven Software si occupi presto del problema e rilasci una soluzione. Purtroppo per il momento non sappiamo quando le cose torneranno alla normalità in Call of Duty Warzone.

Non è ovviamente la prima volta che glitch e bug rovinano l'esperienza dei giocatori di Call of Duty Warzone. Lo scorso dicembre, ad esempio, era stato scovato un modo per diventare invisibili, cosa che permetteva di abbattere gli avversari in tutta sicurezza. A gennaio, invece, il glitch che permetteva di usare gli Stim all'infinito è riapparso: era così possibile nascondersi nel gas curandosi all'infinito, vincendo la partita semplicemente attendendo la morte degli altri.

