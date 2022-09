Slime Rancher 2: vendite ottime, il gioco sviluppato senza crunch

Slime Rancher 2 ha venduto 300.000 copie in pochissimi giorni, raggiungendo la prima posizione su Steam. Inoltre è stato sviluppato senza ricorrere al crunch, ossia a periodi di straordinari molto intensi. A svelarlo è stato Nick Popovich, uno dei fondatori dello studio di sviluppo Monomi Park, che ha voluto festeggiare pubblicamente il successo del gioco.

Popovich ha poi sottolineato come Slime Rancher 2 abbia più di seimila recensioni degli utenti, il 95% delle quali positive. Insomma, si tratta di un titolo di successo, sviluppato rispettando i lavoratori e molto apprezzato anche dal pubblico.

Considerate che Slime Rancher 2 è ancora in Accesso Anticipato, quindi non ci troviamo di fronte alla versione definitiva. Interessante il fatto che Il gioco sia anche su Xbox Game Pass, per il quale Monomi Park ha espresso pubblico apprezzamento. Evidentemente l'accordo con Microsoft deve essere stato molto vantaggioso.

Slime Rancher 2 prosegue le avventure di Beatrix LeBeau verso Rainbow Island, una terra misteriose pullulante di antiche tecnologie, risorse naturali sconosciute e tanti slime da scoprire. Mentre cerca di scoprire tutti i segreti, Beatrix dovrà creare il suo ranch e gestirlo al meglio delle sue capacità.