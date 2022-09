Twitch bombardata da milioni di account bot

Nelle scorse ventiquattro ore, Twitch è stata letteralmente bombardata da account bot: ne sono stati registrati più di quattro milioni, resi possibili da una falla del sistema di registrazione. I bot hanno subito reso difficile la vita degli streamer, che non hanno modo di individuarli chiaramente in mezzo ai loro seguaci.

La situazione è molto grave, anche perché va a sommarsi a tutti gli altri problemi della piattaforma, tra ricavi ridotti per i top streamer e pedofilia senza controlli. Non per niente è in corso un piccolo esodo di influencer verso YouTube, dove pare che gli siano garantite condizioni migliori.

La creazione di così tanti bot pare essere dovuta a una falla che consente in modo facilissimo di generare account multipli, falla non svelata dalla compagnia, ma evidentemente ben conosciuta da chi sa come sfruttarla in modo malevolo.

Finché Twitch non farà qualcosa in merito, il numero di account bot creati è destinato a crescere esponenzialmente, con grande scorno da parte degli streamer, che stanno chiedendo in massa alla piattaforma di fare qualcosa.

Uno degli sviluppatori di Twitch ha dichiarato che una soluzione è già in sviluppo, ma non si conoscono le tempistiche di implementazione. Nel frattempo uno degli alti dirigenti della compagnia ha lasciato il suo posto.

Twitch ha da sempre un problema di bot, considerando che solo nel 2021 ne ha bannati più di 15 milioni. Ora però, la situazione si sta aggravando moltissimo. Vedremo come si evolverà.