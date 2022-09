Twitch: la responsabile dei contenuti lascia la compagnia dopo le recenti controversie

Sembra sia in corso un notevole terremoto all'interno di Twitch, che ha portato anche all'abbandono di Constance Knight, senior vice president of global creators, ovvero sostanzialmente la responsabile dei contenuti e della gestione dei content creator della piattaforma.

Si tratta di un ruolo fondamentale nell'organigramma di Twitch, dunque l'uscita di scena della Knight rappresenta un evento di notevole portata nell'organizzazione della piattaforma. Sebbene la cosa non sia stata spiegata nel dettaglio, con l'abbandono giustificato ufficialmente dalla ricerca di "una nuova avventura" che possa consentirle "opportunità di crescita", è difficile non associare questo evento alle recenti controversie che sono esplose in Twitch.



La piattaforma, di recente, ha effettuato una revisione generale dei compensi destinati agli streamer che ha portato essenzialmente a ricavi molto più bassi per i content creator su Twitch. I rapporti con questi, sostanzialmente, dipendono proprio dal ruolo della Knight, motivo che spinge a pensare a un possibile collegamento tra l'abbandono della compagnia a questa recente revisione generale.

Tra le nuove regole decise da Twitch c'è l'abbassamento dei profitti per gli streamer, che passano da uno split di 70/30 fra streamer e piattaforma a uno standard di 50/50 anche per i creatori di contenuti più seguiti, almeno per quanto riguarda qualsiasi introito superiore ai 100.000 dollari a partire dal 2023.

Considerando la posizione ancora dominante della piattaforma, questo cambiamento difficilmente avrà effetti immediati di ampia portata, ma si tratta comunque di un certo colpo all'equilibrio raggiunto finora e all'ambiente generale di Twitch. Non solo, a questa faccenda si sono aggiunte anche controversie più gravi di recente, come quello che sembra essere un problema di pedofilia dilagante all'interno della piattaforma, oltre alla questione del gioco d'azzardo che dovrebbe essere stata risolta con un ban totale dell'argomento da Twitch.