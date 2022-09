Twitch ha vietato il gioco d'azzardo sulla piattaforma

Twitch ha finalmente vietato il gioco d'azzardo illegale sulla piattaforma, dopo mesi di polemiche e dopo casi di truffe, raggiri e dipendenze manifeste. Si tratta di una decisione attesa da tempo, visti i problemi causati da questo tipo di contenuti e le molte denunce in merito.

Streamer quali xQc e Trainwreckes, tanto per citare due nomi davvero importanti, hanno basato molti dei loro ultimi contenuti sul gioco d'azzardo, pur sapendo di rivolgersi a un pubblico molto giovane (qualche maligno direbbe che lo hanno fatto proprio per questo, ma noi non siamo maligni). Recentemente è emerso un caso molto grave di uno streamer che ha truffato la sua comunità per alimentare la sua dipendenza dal gioco d'azzardo.

Evidentemente è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, tanto da portare Twitch al divieto completo dei siti non regolamentati, dopo un tentativo di moderazione parziale: "Anche se avevamo proibito i condividere link o referral code dei siti che includono slot machine, roulette o giochi di dadi, abbiamo visto che alcune persone hanno aggirato queste regole esponendo la nostra comunità a dei grossi rischi.

Quindi il 18 ottobre aggiorneremo il nostro regolamento per proibire lo streaming di siti con giochi d'azzardo che includono slot machine, roulette o giochi di dadi che non hanno una licenza USA o in altre giurisdizioni che forniscono un'adeguata protezione dei consumatori. Questi siti includeranno Stake.com, Rollbit.com, DuelBits.com e Roobet.com. Comunque stiamo lavorando per identificarne altri.

Continueranno a essere permessi siti dedicati alle scommesse sportive, agli sport fantasy e al poker."