Overwatch 2: il lead hero designer Geoff Goodman lascia Blizzard

Geoff Goodman, il lead hero designer di Ovewatch e Overwatch 2 ha lasciato Blizzard alcuni mesi fa. La conferma è arrivata dalla compagnia di Irvine tramite un comunicato inviato alla redazione di PC Gamer.

Geoff Goodman "ha preso la decisione di lasciare Blizzard a inizio anno", ha detto un portavoce di Blizzard. Non sono chiari motivi dietro alla decisione di Goodman e quando ha effettivamente lasciato la compagnia, ma l'ultima apparizione pubblica è stata in un'intervista con la stampa a giugno.

Successivamente, Blizzard ha diramato un comunicato, ringraziando il lead hero designer per il suo contributo.

"Ringraziamo Geoff per i suoi molti anni di servizio in Blizzard e gli auguriamo tutto il meglio. La sua capacità di dare vita al variegato elenco di eroi di Overwatch attraverso il gameplay è stata incredibile e il segno che ha lasciato nei team di Warcraft e Overwatch si farà sentire negli anni a venire"."

Geoff Goodman

I cambi ai vertici di uno studio sono all'ordine del giorno, ma in questo caso parliamo di una defezione piuttosto importante. Goodman è stato responsabile nella creazione del design, delle abilità e del bilanciamento degli eroi di Overwatch fin dall'inizio dello sviluppo, quando il gioco era ancora conosciuto come project Titan, dunque parliamo di una figura chiave dello sviluppo.

Ormai mancano poche settimane al lancio di Overwatch 2, previsto per il 4 ottobre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. Per ingannare l'attesa, ecco tutti i dettagli sulla nuova eroina Kiriko e il Pass Battaglia.