Overwatch 2, scopriamo il nuovo Pass Battaglia e la nuova eroina: Kiriko

Il Pass Battaglia

Overwatch 2, calendario degli aggiornamenti

Tagliamo la testa al toro. Domanda da un milione di dollari: "Cosa c'entra il PvE con tutto questo? Quando giocheremo la campagna? Potremo accedere a tutti i contenuti PvE anche senza sbloccare i personaggi coinvolti?", abbiamo chiesto direttamente ad Aaron Keller e lui ha replicato: "Ottime domande, per le quali non abbiamo ancora delle risposte". Insomma, ritentate e sarete più fortunati, ma non prima del 2023, perché l'attesissima campagna PvE è ancora in alto mare e se ne ricomincerà a parlare solo l'anno prossimo.

Aperta e chiusa la parentesi PvE, veniamo al Pass Battaglia. Come forse saprete, Overwatch 2 sarà free-to-play e tutti potranno scaricarlo e giocarlo senza spendere un centesimo. Chi possiede già Overwatch, oppure ha comprato il Pacchetto Osservatorio, godrà di alcuni benefici a inizio stagione, ma poi saremo tutti sulla stessa barca, o quasi, perché il Pass Battaglia prevede anche un modello Premium. L'idea è quella di prendere le distanze dal sistema dei Forzieri con le ricompense casuali del primo Overwatch, che era molto semplice ma anche punitivo, per certi versi. Siamo sicuri che il nuovo Pass Battaglia sia più vantaggioso?

Partiamo dal presupposto che Overwatch 2 seguirà un modello stagionale in cui ogni stagione durerà nove settimane e sarà caratterizzato da un tema, solitamente legato a un nuovo eroe o una nuova mappa che saranno aggiunti all'inizio di quella stagione. La prima stagione, in questo senso, costituisce un'anomalia, perché introduce tre nuovi personaggi: Sojourn e Regina dei Junker saranno disponibili fin da subito per tutti i giocatori, mentre Kiriko lo sarà solo se possedete Overwatch 1 o avete comprato il Pass Battaglia Premium, altrimenti dovrete sbloccarla raggiungendo un livello specifico del Pass Battaglia ordinario.

La seconda stagione di Overwatch 2 aggiungerà un altro personaggio al cast, ma dalla terza in poi Blizzard amplierà il roster una stagione sì e una stagione no. Inoltre, i nuovi personaggi non si potranno usare subito in modalità Competitiva, ma solo dopo alcune settimane dall'inizio della stagione, in modo che possano sbloccarli e imparare a usarli più giocatori, e Blizzard possa monitorare la loro introduzione per risolvere eventuali problemi di bilanciamento dell'ultimo minuto. Ricordatevi che il Competitivo è una cosa seria!

Overwatch 2, Kiriko è una ricompensa del Pass Battaglia gratuito

All'inizio della stagione, ogni giocatore avrà accesso a un Pass Battaglia gratuito che conta più di cinquanta livelli, ai quali corrispondono ricompense estetiche come pose, spray, titoli, i nuovi ciondoli per le armi e così via. I giocatori guadagnano Punti Esperienza o PE per aumentare di livello semplicemente giocando le partite e completando le sfide settimanali che ricompensano con dei PE bonus. Sfide che però non possono essere completate nelle modalità Partita personalizzata o Addestramento, ma solo affrontando avversari reali. Per capirci meglio, queste sono le ricompense del Pass Battaglia gratuito nella prima stagione: la nuova eroina di supporto Kiriko a livello 55, 2 modelli leggendari, 2 ciondoli, 2 souvenir, 1 highlight e 15 collezionabili estetici (titoli, emote, audio e così via).

Se non vi bastano, potete sempre acquistare la versione Premium del Pass Battaglia nel nuovo negozio del gioco. Quest'ultimo proporrà ogni settimana diversi pacchetti tematici, proponendovi anche dei contenuti personalizzati sulla base delle vostre preferenze, nel senso di eroi giocati, ruoli scelti più spesso, e così via. Il Pass Battaglia Premium, acquistato in qualsiasi momento della stagione, tiene conto di tutti i livelli già raggiunti, e in più aggiunge i seguenti contenuti fino a livello 80: la nuova eroina Kiriko senza raggiungere il livello 55, 15% di PE guadagnati in più, 1 modello mitico, 5 modelli leggendari, 2 modelli epici, 3 highlight, 4 ciondoli, 3 emote, 3 souvenir e 6 pose.

Overwatch 2, il Pass Battaglia Premium

Non male, vero? L'inghippo sta nel fatto che il Pass Battaglia Premium costerà 10 Euro nel negozio virtuale di Overwatch 2, che corrispondono a 1.000 Overwatch Coin, una nuova valuta che si guadagnerà completando tre sfide settimanali, per un totale di 60 Coin a settimana. Questo significa che, completando queste sfide ogni settimana per tutta la stagione, alla fine si metteranno da parte 540 Coin, poco più di metà di quelli necessari ad acquistare il Pass Battaglia Premium successivo. Ed è proprio qui che comincia a cascare l'asino.

I Pass Battaglia sono pensati per far guadagnare lo sviluppatore attraverso le microtransazioni, ma nella stragrande maggioranza dei casi ricompensano i giocatori più assidui in modo che non debbano necessariamente mettere mano al portafoglio. La soluzione di Blizzard, invece, sembrerebbe forzare un po' troppo la mano sulla necessità di completare proprio tutti gli obiettivi, investendo una quantità di tempo che, per gli standard di Overwatch, appare fin da adesso mastodontica.

Overwatch 2, le sfide settimanali

È chiaro che i grandi protagonisti dei Pass Battaglia sono gli eroi e, come vi abbiamo anticipato, dalla stagione 3 in poi saranno introdotti a stagioni alternate. Ogni anno dovrebbe contare sei stagioni, e questo significa che Blizzard introdurrà tre eroi all'anno. Se proprio non volete spendere un soldo, dovrete completare tutte le sfide settimanali per due stagioni, e così facendo dovreste accumulare il credito necessario ad acquistare il Pass Battaglia Premium che include il nuovo eroe.

Nella malaugurata ipotesi non riusciate a sbloccare un personaggio durante la stagione in cui è introdotto, sappiate che dovrete poi comprarlo dal negozio virtuale a partire dalla stagione successiva, presumibilmente spendendo gli Overwatch Coin, cioè la stessa valuta necessaria ad acquistare anche il Pass Battaglia Premium, oppure sbloccarlo completando le sfide settimanali.