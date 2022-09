Nintendo Switch Online: disponibili 3 nuovi giochi Sega Megadrive per gli abbonati

Da oggi sono disponibili 3 nuovi giochi Sega Megadrive per tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. I titoli in questione sono Earthworm Jim, Alisia Dragoon e Beyond Oasis. Come da tradizione Nintendo ha pubblicato un video promozionale che presenta le nuove aggiunte del catalogo, che potrete visualizzare di seguito.

Earthworm Jim è un platform pubblicato nel 1994 e il primo capitolo di una serie ormai diventata storica. Il protagonista è Jim, un lombrico che ha ottenuto un aspetto antropomorfo e un intelletto umano grazie a una speciale tuta spaziale. Nel gioco affronteremo i livelli sparando con la pistola al laser e sfruttando la testa da lombrico del protagonista come liana per dondolarci.

Beyond Oasis (in origine pubblicato in Europa con il titolo The Story of Thor) è un action RPG con visuale dall'alto. Il protagonista è Ali, un principe che ottiene un bracciale magico che gli permette di invocare quattro spiriti elementali con poteri e caratteristiche differenti che torneranno utili per sconfiggere i nemici e superare le sfide proposte dal gioco.

Alisia Dragoon è un platform pubblicato nel 1992. Il giocatore veste i panni di Alisia, una giovane ragazza che parte all'avventura per vendicare il padre e salvare il mondo. Nel farlo dovrà sfruttare i suoi poteri magici e l'aiuto di quattro creature magiche.

Rimanendo in tema, nei prossimi mesi arriveranno nuovi giochi N64, tra cui 007 GoldenEye.