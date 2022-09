Twitch: streamer accusati di aver coperto delle molestie sessuali da chi promuove il gioco d'azzardo

Gli streamer Twitch Mizkif e Maya sono stati accusati dallo streamer Trainwreckes di aver coperto delle molestie sessuali commesse dal loro amico streamer CrazySlick. Trainwreckes ha portato la bordata contro i colleghi, dopo essere stato accusato di promuovere il gioco d'azzardo ai bambini.

Cerchiamo di spiegare. Tutto è partito dalla scoperta di una truffa operata dallo streamer Sliker, che è riuscito a rubare centinaia di migliaia di dollari ai suoi amici, ai suoi seguaci e ad altri streamer, manipolando tutti emotivamente, per alimentare la sua dipendenza dal gioco d'azzardo.

Il fatto ha messo sotto la lente d'ingrandimento il problema del gioco d'azzardo su Twitch, che viene consentito dalla piattaforma senza porre regole stringenti, e che finisce per avere un'influenza enorme sui più piccoli. A finire sotto accusa sono stati ovviamente i due streamer che più stanno lucrando dalla promozione del gioco d'azzardo, xQc e Trainwreckes, che sono poi anche quelli con più seguaci.

Una foto di Mizkif e Maya

Dalla parte degli streamer che si sono schierati contro il gioco d'azzardo ci sono proprio , oltre ad altri come Pokimane, che fortunatamente è fuori da questa storia. Gli attacchi diretti portati da Mizkif a Trainwreckes su Twitter hanno scatenato quest'ultimo, che ha deciso di rispondere per le rime, con un messaggio di cui va apprezzata la splendida e curatissima prosa: "Spedirai Maya e Mitch sotto un treno e mi minaccerai come facesti con quelle ragazze per coprire tutte quelle molestie sessuali, fottuto pezzo di merda, se vuoi venire a lanciarmi la merda addosso è meglio che ti assicuri di non vivere in una casa di vetro, femminuccia."

Il riferimento di Trainwreckes è a una storia avvenuta più di un anno fa, in cui la streamer Adrianah aveva raccontato di essere stata seguita a una festa da CrazySlick, grande amico di Mizkif, che voleva baciarla a tutti i costi, quindi di essere stata palpeggiata da lui mentre era ubriaca su di un letto.

All'epoca minimizzò la questione, ma ora, dopo lo scambio di cortesie tra streamer su Twitter, ha raccontato una nuova versione della storia secondo cui Maya e Mizkif, all'epoca una coppia, fecero pressioni su di lei per farle addolcire le accuse a CrazySlick (Maya in modo minore, a quanto pare, visto che si limito ad andarla a trovare per parlare di ciò che era successo).

Dopo l'emersione della storia, CrazySlick sembra sparito, visto che Mizkif lo sta cercando da ore ma non lo trova da nessuna parte.