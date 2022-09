Deathloop ora è disponibile su Xbox Series X|S, Game Pass, PS Plus Extra e Premium

Da oggi, martedì 20 settembre, Deathloop è disponibile su console Xbox Series X e S. Inoltre da ora il gioco è incluso nel catalogo di Game Pass per console e PC nonché in quello degli abbonamenti PlayStation Plus Extra e Premium.

Sulle nostre pagine trovate la recensione della versione Xbox Series X di Deathloop, dove Tommaso Pugliese afferma:

"Deathloop conferma tutte le sue straordinarie qualità anche su Xbox Series X|S, coinvolgendoci in un'avventura originale e appassionante, raccontata in maniera brillante e messa in scena alla stessa maniera, introducendo progressivamente le meccaniche di un gameplay ricco di personalità e caratterizzato da uno stile che si pone ormai come un marchio di fabbrica per le produzioni targate Arkane. Un'aggiunta di grandissimo valore per il catalogo di Xbox Game Pass, nonché un gioco pieno di sorprese, a parte forse una: la versione Xbox Series X è proprio come ce la aspettavamo e si comporta in maniera praticamente identica a PS5 nelle sue varie modalità grafiche."

Sempre a partire da oggi è disponibile l'aggiornamento gratuito Golden Loop per tutte le piattaforme. Questo ricco update aggiunge un finale esteso, il multiplayer cross-play e una serie di meccaniche legate al gameplay.

Nello specifico è stata introdotta la nuova abilità Fuga, che scaglia un proiettile che rallenta e confonde il bersaglio; il Prototipo AUTA è un fucile a energia di precisione che spara un raggio laser che trapassa i bersagli; il "Bombarolo artista" è una nuova tipologia di nemico armato di esplosivi pieni di vernice; 19 Piastrine "2 in 1", che combinano le abilità di ude piastrine esistenti; quattro potenziamenti per l'abilità "Camuffamento di Julianna". Inoltre Bethesda parla anche di altre sorprese che i giocatori dovranno scoprire visitando l'isola di Blackreef.