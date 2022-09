Splatoon 3: il video con la "Guida Splattastica" di Nintendo Italia

Avete iniziato da poco a giocare a Splatoon 3 e vi serve qualche consiglio per trionfare nei colorati match dello sparatutto per Nintendo Switch? Allora sarete felici di sapere che oggi il canale YouTube di Nintendo Italia ha pubblicato la video guida "splattastica" con una serie di dritte per i giocatori neofiti della serie.

Il video dunque offre un rapido tutorial sulle meccaniche di base della serie Splatton, come ad esempio le differenze tra la forma da mollusco e quella umanoide degli Inkling, nonché una panoramica sulle armi e le modalità di gioco.

In particolare ai neofiti viene consigliato di sfruttare il "Poligono" per impratichirsi con le armi e le "Ricognizioni" per prendere confidenza con le varie mappe. Anche la ricca modalità Storia di Splatoon 3 è ottima per farsi le ossa e imparare le basi in vista dei match in multiplayer online.

Splatoon 3 è disponibile dal 9 settembre in esclusiva per Nintendo Switch. Se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di leggere la nostra recensione dello splattatutto di Nintendo.