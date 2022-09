Return to Monkey Island: la patch 1.2 rende il gioco più fluido sui sistemi più lenti

Terrible Toybox ha annunciato la pubblicazione della patch 1.2 di Return to Monkey Island, che risolve alcuni bug minori e, soprattutto, migliora la stabilità e le performance sui sistemi da gioco più lenti, aumentando la fluidità generale.

Considerando che i requisiti di Return to Monkey Island sono davvero accessibilissimi (si parla di avere minimo una CPU AMD FX-4300 (4 * 3800) o equivalente / Intel Core i3-3240 (2 * 3400) o equivalente e di una scheda video Radeon HD 7750 (1024 VRAM) o equivalente / GeForce GT 640 (2048 VRAM) o equivalente), si tratta di una buona notizia.

Per il resto, se volete saperne di più sull'ultima avventura di Guybrush Threepwood, scritta da Ron Gilbert e Dave Grossman (gli autori originali della serie), leggete la nostra recensione in cui abbiamo scritto:

Return to Monkey Island è esattamente il gioco che ci si poteva attendere da Gilbert e soci, in cui l'amore per i personaggi e le loro vicende si sposa con una profonda riflessione sul tempo e sul ruolo del videogiocatore. È una storia su chi è riuscito ad andare avanti e chi è rimasto legato alle sue ossessioni, su chi è maturato e su chi è solo cresciuto, rimanendo però imprigionato nel suo immaginario, cui finisce per sacrificare tutto. In questo senso stiamo parlando di un'opera riuscita, sicuramente essenziale per gli appassionati di Monkey Island, che pecca solo per qualche ripetizione nei puzzle, comunque ben fatti nel loro complesso, e per alcune rifiniture, ma che in generale si lascia amare fino in fondo. Insomma, è tempo di tornare alla ricerca del segreto di Monkey Island.