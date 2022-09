Offerte Amazon: Elden Ring Launch Edition per PS5 in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Elden Ring Launch Edition in versione PS5. Lo sconto segnalato è di 10.50€, ovvero del 15%. Il prezzo consigliato per Elden Ring è 69.99€. Il prezzo attuale è il migliore degli ultimi mesi. Il gioco di FromSoftware è di rado in offerta. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La Launch Edition di Elden Ring include: il gioco base su disco, il poster, delle art card, un set di adesivi e una toppa in tessuto. Inoltre, si ottiene l'acceso alla Guida Digitale all'Avventura, contenente utili informazioni per aiutare i giocatori ad entrare nell'Interregno e al gesto bonus "L'Anello".

Il protagonsita di Elden Ring con Torrente che osserva un castello sullo sfondo

