Outcast 2 A New Beginning: il seguito del cult uscito nel 1999 è sempre più interessante

In questo caso, però, abbiamo visto un' anteprima di Outcast 2: A New Beginning e siamo pronti a raccontarvi come questo gioco sia pronto a raccogliere il testimone.

Uscito nel 1999, Outcast non avrà incendiato le classifiche di vendita, ma è senza alcun dubbio entrato nei cuori e nell'immaginazione di chiunque, ai tempi, gli abbia dato una possibilità. Quando il gioco Infogrames arrivò nei negozi, non esisteva nulla di simile: di giochi di ruolo con mappe gigantesche e missioni non lineari ne erano già usciti, ma Outcast era un gioco d'azione, ed era costruito attorno a un motore grafico tanto folle quanto potente basato sul ray casting che gli ha permesso dettagli inimmaginabili e performance da prima pagina anche senza l'ausilio di schede video dedicate al 3D. Outcast era meraviglioso, onirico, effettivamente diverso da tutti gli altri giochi, sia da vedere che da vivere sulla propria pelle. A tutti gli effetti un'avventura indimenticabile, di cui è uscita una versione remastered nel 2017 nel caso vi venga voglia di buttarci un occhio...

La classe non è acqua

Outcast 2 A New Beginning: Outcast resta un gioco votato all'esplorazione

L'esistenza di Outcast 2: A New Beginning è una sorta di miracolo e da una parte dobbiamo ringraziare gli investimenti di Embracer che al momento sta pasturando l'industria dei videogiochi alla ricerca di progetti in grado di fare la differenza. Questo A New Beginning rientra fortunatamente tra i titoli ai quali sono stati concessi fiducia e, cosa ben più importante, fondi. L'altro miracolo è che il trio dietro al progetto è a tutti gli effetti il medesimo gruppo che ha dato i natali all'originale Outcast, quindi oltre a poterci aspettare un'esperienza rispettosa del passato, in questo gioco gli sviluppatori rischiano di metterci dentro tutte le idee (e le frustrazioni di non averle potute mettere in pratica) maturate in tanti anni di obbligata assenza dalle scene. Outcast 2 rischia di essere una bomba.

Prima devono risolvere un problema: la faccia del protagonista. Fate qualcosa per questo eroe, per esempio tagliategli la barba da alcolizzato, aumentatene un po' il vigore fisico perché così rischia di non essere all'altezza della sua esplosiva avventura. A differenza di altri titoli presenti alla Gamescom 2022, non eravamo noi a tenere il pad in mano durante la presentazione di Outcast 2: A New Beginning, quindi non possiamo descrivervi nel dettaglio cosa si prova a guidare il proprio alter-ego in questo coloratissimo mondo di gioco. Quel che ci è stato mostrato, senza giri di parole, ci è piaciuto da impazzire.