Super Mario Maker 2: utente ha creato un'eccezionale Super Mario Bros. 5

Un giocatore, chiamato Metroid Mike 64 su Twitter e Mikey_Mike su Nintendo Switch Online, ha usato Super Mario Maker 2 per creare un suo Super Mario Bros. 5, quello che Nintendo non ha mai creato, che gli è riuscito così bene da meritare davvero di essere giocato. Stiamo parlando di un gioco completo, con circa quattro ore di gameplay per essere finito. Qui sotto trovate il tweet di annuncio, con il codice per scaricarlo:

"Sono finalmente riuscito a creare il mio Super World in Mario Maker 2 e l'ho chiamato in via ufficiosa Super Mario Bros. 5. È dal 2015 che lavoro a questo momento, provando a creare un gioco classico di Mario come se fosse fatto da Nintendo."

Le opere dei fan dedicate a Mario non mancano, ma questa pare essere davvero eccezionale, ossia un degnissimo Super Mario Bros. 5, a detta di chi lo ha provato, anche esperti del settore e del franchise. Il gioco contiene 40 livelli e otto mondi completi, molti dei quali con stili di gioco completamente differenti: 24 livelli da Super Mario World, 14 da Super Mario Bros. 3 e 2 da Super Mario Bros. Stando a Mikey_Mike nel gioco appare anche il fungo di Super Mario Bros. 2 come citazione.

Super Mario Bros. 5 non è progettato come molti altri lavori realizzati con Super Mario Maker 2, ossia per far infuriare i giocatori con la loro difficoltà, ma è un gioco equilibrato, tarato secondo gli standard della serie Super Mario.

Per giocare a Super Mario Bros. 5, dovete avere Super Mario Maker 2. Avviate il gioco e cercate il codice ID fornito da Metroid Mike 64: OG9-XN4-FNF.

Se non avete Super Mario Maker 2, potete vedere Super Mario Bros. 5 in video, tanto per valutarne l'incredibile qualità:

In questo caso non c'è rischio che Nintendo schieri i suoi avvocati, visto che il gioco è realizzato all'interno di un suo prodotto.