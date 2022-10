Bayonetta 3: video gameplay spuntano online tramite un leak e mostrano il prologo e non solo

Sono spuntati in rete due video leak di Bayonetta 3, il gioco esclusivo per Nintendo Switch, che mostrano il prologo del gioco e alcune sezioni di gameplay. Potete vederli qui sotto. Ovviamente, se non volete spoiler, non avviate i filmati.

I video di Bayonetta 3 sono stati caricati su MEGA e il link è stato condiviso su Reddit ed è poi rimbalzato su ResetEra. Non sappiamo chi li abbia condivisi in origine. Probabilmente i video verranno rimosso nel giro di poco da Nintendo e Platinum Games.

Abbiamo recentemente proposto un articolo sul provato di Bayonetta 3, nel quale vi abbiamo detto: "Non possiamo ancora svelarvi i segreti di Bayonetta 3, ma una cosa possiamo dirvela: il sistema di combattimento per ora ci sembra una bomba, e l'inserimento di Viola e delle evocazioni demoniache sembra averlo reso ancor più vario e divertente rispetto a quanto visto nei già eccelsi capitoli passati. Non manca molto all'arrivo della strega e della nostra recensione. State pronti."

Diteci, cosa ne pensate di quanto mostrato?