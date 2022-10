Bayonetta 3: l'ultimo provato prima della recensione dell'esclusiva Nintendo Switch

Anche noi ovviamente abbiamo atteso col fiato sospeso questo ritorno, ma, da privilegiati quali siamo, abbiamo avuto modo di mettere le mani sulla sinuosa creatura dei PlatinumGames prima del tempo. In attesa dell'inevitabile recensione, però, l'inossidabile NDA di Nintendo ci permette di regalarvi qualche informazione aggiuntiva sul gioco con un nuovo provato di Bayonetta 3 ; non potremo entrare troppo nei dettagli, ovviamente... eppure dai pochi spiragli che la casa di Mario ci ha concesso per questo pezzo si intravedono già sprazzi di grandezza e follia.

Con tutti i dubbi che hanno circondato PlatinumGames negli ultimi anni, i fan di vecchia data della strega con gli occhiali hanno vissuto in modo a dir poco tormentato il lungo periodo tra l'annuncio e l'uscita di Bayonetta 3. Sono tante le risposte che il team giapponese deve dare ai suoi fan con questo gioco, e l'hype non ha fatto che aumentare di ora in ora dopo gli ultimi trailer, specie con il giorno del lancio ormai a un passo.

La strega perfetta

Dovete muovervi rapidamente in Bayonetta 3? La Mimesi Demoniaca è una manna per raggiungere rapidamente la destinazione, o altro...

Dover parlare del gioco con queste limitazioni è una mezza maledizione, in tutta sincerità: Bayonetta 3 è un titolo che stiamo osservando da tempo con un'espressione degna della miglior triglia essiccata, increduli davanti a quello che succede di capitolo in capitolo. Parte di noi vorrebbe raccontarvi tutto ciò che abbiamo visto, ma al contempo sarebbe un peccato mortale rovinare anche solo una minima parte di queste sorprese, quindi - anche per evitare che i ninja di Nintendo ci imprigionino (meritatamente) per il resto della vita - quest'oggi ci limiteremo a parlare del gameplay del gioco. Fortunatamente, si tratta di carne al fuoco più che sufficiente per un articolo sostanzioso, dato che non abbiamo avuto modo di provare solo la protagonista che dà il nome al tutto, ma anche la nuova arrivata Viola, e le differenze tra le due streghe sono tutto fuorché marginali.

Meglio partire con Bayonetta, perché in questo capitolo le meccaniche base sono in larga parte rimaste quelle che avete imparato ad apprezzare nei precedenti episodi, tuttavia le novità sono tali e tante da trasformare in larga parte l'approccio agli scontri. Nello specifico, la caratteristica primaria di Bayonetta risiede ancora una volta nella capacità di cambiare armi a piacere, ma rispetto al secondo capitolo della saga ora non si può più equipaggiarne una ai piedi e una alle mani, e si usa quindi due configurazioni con un'arma singola ognuna.

Potrebbe sembrare una semplificazione, ma è invero una necessità legata al fatto che ogni arma corrisponde a un demone e a una specifica trasformazione chiamata Mimesi Demoniaca: questa, una volta attivata (basta premere due volte il tasto per la schivata) garantisce speciali abilità di movimento, utilizzabili per attraversare con grazia le mappe. Non possiamo descrivervi con precisione tutti gli usi della Mimesi nel gioco, voi sappiate solo che le abilità di movimento offerte sono alquanto utili per navigare le mappe generalmente più estese e variegate di questo Bayonetta. Eppure l'elemento più fresco del gameplay non è questa trasformazione, bensì la possibilità di evocare direttamente in combattimento i demoni legati alle armi, sfruttando la barra del potere magico della protagonista.

Avevamo inizialmente parecchi dubbi su questa meccanica di evocazione: persino negli spettacolari trailer recenti, dopotutto, ci aveva dato l'impressione di essere una bastardizzazione del sistema di combattimento originale della serie, col concreto rischio di mandare in caciara gli scontri più affinati. Invece non avremmo dovuto dubitare della maestria di Platinum nel campo degli action, dato che i mostri sono integrati quasi alla perfezione nelle battaglie. Questi, infatti, non solo sono controllabili con più precisione del previsto, ma i tre che oggi possiamo descrivere sono completamente diversi tra di loro, e rappresentano a tutti gli effetti delle "combo finali" liberamente controllabili non appena raggiunta una posizione di sicurezza, capaci di ribaltare situazioni rischiose o massimizzare il vantaggio raggiunto combattendo normalmente.

Bayonetta 3: le evocazioni dei demoni si integrano perfettamente con il sistema di combattimento. Non bastasse, hanno mosse uniche e caratteristiche estremamente diverse

Per chiarirci, i demoni hanno mosse direzionali esattamente come Bayonetta, possono usare poteri unici - Madame Butterfly, ad esempio, paralizza i nemici con baci a distanza, mentre il lento e poderoso Gomorrah può morderli e scagliarli in aria - e uno di loro, Phantasmaraneae, è persino direzionabile a piacere in combattimento, tuttavia utilizzarli lascia Bayonetta inerme e basta subire un colpo perché l'evocazione si interrompa. Tra i loro utilizzi, peraltro, c'è la possibilità di evocarli all'istante proprio per concludere le combo normali o persino a mo' di contromossa, e alle volte è obbligatorio chiamarli in campo per spezzare delle barriere energetiche che praticamente tutti i nemici più poderosi del gioco sono in grado di evocare.

È un bell'equilibrio generale, perché pur con meno varietà legata all'equipaggiamento di più armi singole, le mosse aggiuntive da apprendere per ogni strumento di morte sembrano in generale molte di più, e i giocatori esperti cercheranno di affidarsi ancora una volta più alle schivate perfette che ai demoni, per motivazioni che dettaglieremo in sede di recensione. Per la cronaca... le suddette armi ancora una volta sono favolose, e le due aggiuntive di cui possiamo parlare ci hanno già conquistato; la nostra preferita? Due yo-yo infuocati che funzionano in modo molto simile alle motoseghe di Bayonetta 2 (mantenere premuto l'attacco li fa roteare sul nemico a lungo, massimizzando i danni), ma con un raggio molto più ampio, una miriade di abilità di movimento, e la capacità di fare notevoli disastri su gruppi di nemici.