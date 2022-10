Overwatch 2: una data per il ritorno di Bastion e Torbjörn, mappa Junkertown disattivata

Blizzard ha annunciato una data precisa per il ritorno di Bastion e Torbjörn in Overwatch 2, i due personaggi che erano stati momentaneamente rimossi dal gioco e che torneranno dunque il 25 ottobre 2022, evidentemente dopo aver attraversato un periodo di revisione intensa.

Subito al lancio del gioco erano infatti stati rilevati alcuni bug legati all'uso di Bastion e Torbjörn, in particolare per quanto riguarda le loro abilità, tanto da costringere Blizzard a rimuoverli temporaneamente per poter lavorare con più attenzione alla soluzione dei problemi ed effettuare probabilmente anche qualche ribilanciamento.

I lavori a questo punto devono essere quasi terminati, perché entrambi torneranno la settimana prossima, ovvero il 25 ottobre, all'interno del roster.

Nel frattempo, però, c'è stata un'altra rimozione ai contenuti di gioco, sempre temporanea.

In questo caso si parla della rimozione della mappa Junkertown, che in base a quanto riferito da Jon Spector di Blizzard è stata momentaneamente disattivata per cercare di risolvere alcuni problemi legati alla stabilità e alle performance di Overwatch 2 nelle partite ambientate all'interno di questa. In particolare, si assisteva a un notevole calo di fluidità e fps, cosa che ha costretto gli sviluppatori a toglierla dalla rotazione per poterci lavorare, anche in questo caso, con maggiore calma.