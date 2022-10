Overwatch 2: Bastion e Torbjörn rimossi temporaneamente, terzo attacco DDoS confermato

Blizzard ha preso la difficile decisione di rimuovere Bastion e Torbjörn dalle partite di Overwatch 2, per risolvere alcuni bug particolarmente fastidiosi di questi due eroi, che li rendevano potenzialmente molto sbilanciati. Nel frattempo non c'è pace per i server: la compagnia di Irvine ha confermato che Battle.net ha subito un terzo attacco DDoS.

Come riportato dall'account Twitter ufficiale di Blizzard per l'assistenza ai consumatori, poche ore fa ha subito l'ennesimo attacco DDoS, che come probabilmente saprete può comportare a latenza elevata se non addirittura disconnessioni durante le partite. Fortunatamente ormai Blizzard sembra averci fatto il "callo", tanto che l'emergenza sembrerebbe già rientrata.

Per quanto riguarda Bastion e Torbjörn, il primo è stato rimosso temporaneamente dalle partite di ogni modalità, mentre il secondo solo da quelle rapide.

In particolare con la sua Ultimate, Bastion era in grado di lanciare un numero spropositato di colpi di artiglieria pesante e fare piazza pulita della squadra avversaria, come potrete vedere nel filmato qui sotto. Per questo motivo Blizzard lo ha rimosso per modificare il bilanciamento dell'abilità. Torbjörn invece era afflitto da un bug, grazie al quale attivando l'abilità Sovraccarico con un determinato tempismo era possibile raddoppiarne la durata, rendendolo fin troppo forte.

Entrambi gli eroi torneranno disponibili per i giocatori di Overwatch 2 non appena Blizzard avrà risolto bug e problemi di bilanciamento.

Nel frattempo, McDonald's Australia ha svelato l'arrivo di una collaborazione con lo sparatutto multiplayer di Blizzard.